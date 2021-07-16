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VODOEMOFF
Интернет-магазин по продаже оборудования для пруда.
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Фильтр-насос-фонтан CUF-5800+3800L GRECH (до 6 м3)
0% Новинка
GRECH
Артикул: CUF5800
Фильтр-насос-фонтан CUF-5800+3800L GRECH (до 6 м3)
21 446 ₽ /шт
В наличии 
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шт
Компрессор А-170 Pondtech
0% Хит
Pondtech
Артикул: А170
Компрессор А-170 Pondtech
23 981 ₽ /м2
В наличии 
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м2
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Vodoemoff.ru — интернет-магазин по продаже оборудования для пруда

Мы продаем оборудование для пруда и доставляем его по всей России! В нашем ассортименте есть все, что нужно вашему пруду: пленки, фильтры, насосы, запчасти, освещение, биодобавки и многое другое.

Компания VODOEMOFF также занимается обустройством искусственных прудов. У нас вы можете заказать услугу «строительство пруда под ключ» или получить профессиональную консультацию специалиста. 

Мы построили более 100 самых разных прудов, примеры и фото отчеты есть в разделе наши работы. Мы поможем Вам подобрать именно то, что нужно для вашего идеального пруда. 

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