Vodoemoff.ru — интернет-магазин по продаже оборудования для пруда

Мы продаем оборудование для пруда и доставляем его по всей России! В нашем ассортименте есть все, что нужно вашему пруду: пленки, фильтры, насосы, запчасти, освещение, биодобавки и многое другое.

Компания VODOEMOFF также занимается обустройством искусственных прудов. У нас вы можете заказать услугу «строительство пруда под ключ» или получить профессиональную консультацию специалиста.

Мы построили более 100 самых разных прудов, примеры и фото отчеты есть в разделе наши работы. Мы поможем Вам подобрать именно то, что нужно для вашего идеального пруда.